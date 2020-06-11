Европейские индексы снизились - 10-06-20

МОСКВА, 11 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.70% и составил 12530.16 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.82% и составил 5053.42 пункта, британский FTSE снизился на 0.10% и составил 6329.13 пункта, а российский RTSI снизился на 0.52% и составил 1277.58 пункта.