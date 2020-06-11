Газета “Айастани Анрапетутюн”: Новые вызовы для властей Азербайджана

“В связи с пандемией COVID-19 политическая власть Азербайджана стала довольно уязвимой не только внутри страны, но и за ее пределами. В ряде европейских стран начались акции протеста против президента Ильхама Алиева. Внутри страны тоже ситуация отнюдь не гладкая. Военный эксперт Карен Ованнисян в беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” отметил, что недовольство политической властью страны как со стороны оппозиционных политических сила, так и в обществе стало глубже. “На самом деле, COVID-19 был поводом для того, чтобы недоверие к политической власти стало более очевидным. Если до этого предпринимались попытки тем или иным образом подавлять волну недовольства, то сейчас это фактически становится невозможным”.

В Азербайджане увеличились аресты. Несмотря на то, что в качестве предлога приводится нарушение карантинного режима, в том числе не ношение масок, эксперт подчеркивает, что задерживаются в основном лица, имеющие оппозиционные взгляды и осуществляющие активную деятельность.

Касаясь ситуации в Нахичевани, военный эксперт отметил, что военная активность в этом регионе, различные учения начались еще в сентябре 2019 года, когда в Нахичевани прошли два учения с участием Турции и Азербайджана. На эти учения Турция привлекла большое количество военной техники, которая так и не была удалена с территории Нахичевани”.

Подробности можете прочитать в сегодняшнем номере газеты.