Газета “Айастани Анрапетутюн”: Народ “задолжал” медицинским работникам целую весну

В отличие от данных мировой статистики, показатель смертности от коронавируса в Армении, к счастью, довольно низок. Ответственная за эпидемиологию инфекционной клинической больницы “Норк” Ромелла Абовян обуславливает это процессом раннего выявления инфицированных. По ее словам, Национальным центром по контролю и профилактике заболеваний была проделана огромная работа: в каждом случае немедленно проводилось эпидемиологическое исследование, быстро обнаруживались контакторы и изолировались.

Что касается количества аппаратов искусственной вентиляции легких, то, по словам врача, проблем с их дефицитом в системе здравоохранения на данный момент нет. “Когда общество, наконец, протрезвеет и поймет, что это всеобщая борьба, тогда у нас не будет проблем и с оборудованием. В Армении работают врачи с очень высокой подготовкой, которые, не думая о семьях, детях, находятся на передовой и готовы бороться до самого конца инфекции. Граждане, проживающие в Армении, должны доверять правительству Армении и максимально следовать призывам комендатуры, сокращая до минимума все контакты. Если мы не будем следовать призывам, то инфекция проникнет в семью каждого из нас. На время, ограничив контакты, население, таким образом, проявит уважение к медицинским работникам, которые потеряли весну 2020 года. Позволим им вернуться домой, в свои семьи” ”.

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