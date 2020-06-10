Обсуждены касающиеся антикризисных мероприятий и дальнейших планов правительства вопросы

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены антикризисные мероприятия и программы правительства.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, были затронуты возможности расширения инструментов поддержки бизнеса в рамках первой программы по нейтрализации экономических последствий коронавируса. Вопрос был обсужден в контексте реализации дополнительных драмовых вложений в уставный капитал компаний. Были представлены механизмы расширения мероприятия и их возможные результаты.

В ходе совещания были также обсуждены возможности активации и развития отдельных сфер, по вопросу был озвучен ряд предложений и идей.

Подчеркнув важность эффективности антикризисных экономических мероприятий правительства, премьер-министр поручил ответственным лицам продолжить обсуждения, выработать общую позицию и представить правительству предметные инициативы.