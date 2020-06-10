Польша с 13 июня откроет границы для граждан стран Евросоюза

Польша откроет границы для граждан стран Евросоюза с 13 июня. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий журналистам в среду.

В связи с пандемией коронавируса Польша в марте закрыла свои границы, в том числе со странами шенгенского соглашения.

"Мы приняли решение, касающееся границ. С 13-го мы приняли решение открыть границы для стран Европейского союза", - сказал Моравецкий.

Он отметил, что из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в ряде стран за пределами шенгенской зоны "пока мы ограничимся странами ЕС".

Премьер также проинформировал, что с 16 июня авиаперевозчики смогут возобновить международные пассажирские рейсы. "С 16 июня будут возможны международные рейсы, хотя перевозчики будут должны подготовиться и, наверное, им понадобится неделя, две или три на подготовку расписания", - сказал он.