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Субвенционные программы 3 общин Армавирской области перенесены на 2020 год

Субвенционные программы 3 общин Армавирской области перенесены на 2020 год

В Армавирской области из утвержденных в 2019 году субвенционных программ программы трех общин были перенесены на 2020 год. Как сообщает Арменпресс, на совместном заседании постоянных комиссий НС об этом заявил губернатор Армавирской области Амбарцум Матевосян.

«В исполнении бюджета есть определенные сферы, в которых запланированные расходы не были полностью выполнены, в частности, предусмотренные в трех общинах субвенционные програмы не были реализованы и перенесены на 2020 год», - сказал Матевосян.


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