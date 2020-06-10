Губернатор Сюникской области Унан Погосян самоизолировался, так как контактировал с инфицированным коронавирусом человеком. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в НС Армении сказал вице-губернатор Сюника Нарек Бабаян.

«Губернатор является контактировавшим лицом и находится в самоизоляции», - сказал Бабаян.