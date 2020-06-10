Эпидемиологические показатели снова показывают слабые признаки стабилизации: Пашинян

Эпидемиологические показатели снова показывают слабые признаки стабилизации. Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге после заседания комендатуры, добавив, что нельзя сказать окончательно, что ситуация стабилизировалась.

«Есть признаки стабилизации. Стабилизация происходит на очень высоком показателе, вчера у нас было 428 новых случаев, но я хочу подчеркнуть, что благодаря нашим усилиям стабилизация с этим высоким показателем становится посильной для нашей системы здравоохранения. По сути, проблема нуждающихся в госпитализации людей с каждым днем становится все меньше. Если мы сможем сохранить эту тенденцию, мы решим проблему госпитализации в полном объеме и перейдем к этапу преодоления эпидемии коронавируса, а точнее, стадии ее обнуления», - сказал премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, очевидно, что сегодня большинство населения носит маски, соблюдают правила, но у нас все еще нет желаемого результата. «Сегодня в первой половине дня, по состоянию на 15:00, полиция оштрафовала 1800 граждан за то, что они не носили маски. Я говорю это с болью, потому что наша цель - не штрафовать. Вчера у нас был исключительный показатель выздоровления - 775 пациентов. По сути, мы зафиксировали определенное снижение активных случаев», - сказал премьер-министр.