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Генпрокурору Арцаха присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса

Генпрокурору Арцаха присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса
Президент Арцаха Араик Арутюнян 10 июня подписал указ о присвоении генеральному прокурору Республики Арцах Мгеру Агаджаняну классного чина государственного советника юстиции третьего класса. Об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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