Генпрокурору Арцаха присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса

Президент Арцаха Араик Арутюнян 10 июня подписал указ о присвоении генеральному прокурору Республики Арцах Мгеру Агаджаняну классного чина государственного советника юстиции третьего класса. Об этом сообщили

Арменпресс

в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.