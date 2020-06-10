COVID-19. Самое большое количество смертей в США, Великобритании, Бразилии: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 7 млн 354 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 414 тыс. Излечились 3 млн 628 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 2 млн 046 тыс 075 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 114 тыс 167. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 742 тыс 084. Число смертей составляет 38 тыс 497. По числу смертей Бразилия стала третьей страной в мире, обойдя Италию. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 493 тыс 657, число летальных исходов – 6 тыс 358.

Великобритания обошла Испанию, она по числу инфицированных оказалась на следующем месте - 289 тыс 140 случаев заражения, умерших - 40 тыс 883. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США. В Испании число подтвержденных случаев – 289 тыс 046. Число смертности в Испании составило 27 тыс 136.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 276 тыс 583. Скончались 7 745 больных (ранее сообщалось о 7750 случаях смерти). На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 235 тыс 561 человек, смертность – 34 тыс 043.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 203 тыс 736, смертей – 5 тыс 738.

В Германии – 186 тыс 516 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 тыс 831.

Замыкает десятку Иран. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 177 тыс 938. Общее число летальных исходов составляет 8 тыс 506. Далее следует Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 172 тыс 114, скончались 4 тыс 729.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 18 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 3, став 83 тыс 046, вылечились 78 тыс 357 больных, в общем счете скончались 4 тыс 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 822, с начала заражения здесь скончались 13 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 112 тыс 288 подтвержденных случая. В Катаре 73 тыс 595 подтвержденных случаев, смертность - 66. Число заразившихся в ОАЭ достигло 39 тыс 904, здесь зарегистрировано 283 случая смерти.

В Египте – 36 тыс 829 случаев, здесь скончались 1 306 человек. Число инфицированных в Кувейте достигло 33 тыс 823 человек, погибших – 275. Число инфицированных в Ираке – 14 тыс 268, смертность - 392. В Ливане зарегистрировано 1 388 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 30. Число заразившихся в Сирии достигло 146. Скончались 6 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.