Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-06-20

ЕРЕВАН, 10 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 июня, курс доллара США сократился на 0.20 драмa и составил 481.03 драм. Курс евро вырос на 4.25 драмa и составил 546.40 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 6.99 драм. Курс британского фунта вырос на 4.99 драмa и составил 613.36 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 347.16 драмa и составила 26500.09 драм. Цена серебра сократилась на 0.11 драмa и составила 272.66 драм. Цена платины сократилась на 82.71 драмa и составила 12882.74 драм.