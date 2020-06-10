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Азиатские индексы снизились - 10-06-20

Азиатские индексы снизились - 10-06-20

ТОКИО, 10 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.15% и составил 23124.95 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.23% и составил 1624.71 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.42% и составил 2943.75 пункта, а HANG SENG снизился на 0.03% и составил 25049.73 пункта.


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