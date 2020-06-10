Заразившаяся COVID-19 91-летняя жительница Араратской области на днях будет выписана из больницы

Заразившаяся коронавирусом 91-летняя жительница Араратской области на днях будет выписана из больницы. Как сообщает Арменпресс», об этом сказал губернатор Араратской области Гарик Саргсян.

«Мы ждем чуда. У нас есть 91-летняя бабушка, которая будет выписана из больницы сегодня или завтра», - сказал Саркисян.