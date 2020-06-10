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Заразившаяся COVID-19 91-летняя жительница Араратской области на днях будет выписана из больницы

Заразившаяся COVID-19 91-летняя жительница Араратской области на днях будет выписана из больницы

Заразившаяся коронавирусом 91-летняя жительница Араратской области на днях будет выписана из больницы. Как сообщает Арменпресс», об этом сказал губернатор Араратской области Гарик Саргсян.

«Мы ждем чуда. У нас есть 91-летняя бабушка, которая будет выписана из больницы сегодня или завтра», - сказал Саркисян.


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