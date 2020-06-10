Заразившаяся COVID-19 91-летняя жительница Араратской области на днях будет выписана из больницы
Заразившаяся коронавирусом 91-летняя жительница Араратской области на днях будет выписана из больницы. Как сообщает Арменпресс», об этом сказал губернатор Араратской области Гарик Саргсян.
«Мы ждем чуда. У нас есть 91-летняя бабушка, которая будет выписана из больницы сегодня или завтра», - сказал Саркисян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 16:27 Вице-премьер Армении в случае возвращения к жестким ограничениям опасается экономических последствий
- 16:17 В небе над Гаваром наблюдалось явление, похожее на торнадо: в МЧС не поступало сигналов
- 16:11 Открытие посольства Армении в Тель-Авиве не может повлиять на армяно-иранские отношения
- 15:57 В Египте продлили комендантский час
- 15:47 В общине Чамбарак в этом году засеяны 950 га посевной площади
- 15:44 Одобрены еще 20 субвенциальных программных заявок Гегаркуникской области
- 15:39 Вице-премьер Армении оценки деятельности правительства советует давать после эпидемии
- 15:34 Для частных потребителей цена на газ не подорожает: вице-премьер
- 15:12 Число заразившихся в Иране за последние сутки увеличилось на 2 238 человек
- 15:08 Вице-премьер утвержденные правительством антикризисные мероприятия считает достаточно эффективными
- 14:45 Новое нападение на полицейских в Калифорнии
- 14:43 Армения с ЕС регулярно обсуждает вопросы, связанные с Соглашением об упрощении визового режима
- 14:41 Эти слухи всего лишь клевета: председатель КГД о контрабанде сигарет
- 14:34 Председатель КГД коснулся уголовного дела Микаэла Минасяна
- 14:16 Мнацаканян не видит препятствий для ратификации соглашения о свободной торговли со странами ЕС
- 14:00 В Италии начали продавать дома за один евро
- 13:57 По новому проекту будет исключаться раздробленность месторождений
- 13:34 Матчи Лиги Европы могут пройти во Франкфурте
- 13:24 В Арцахе продлен срок чрезвычайного положения
- 13:03 Опрос: треть немцев ощутили падение доходов из-за пандемии
- 13:01 Правительство Армении в прошлом году получило от ЕС фактический грант в размере 8,6 млрд драмов
- 12:50 У нас есть обширная двусторонняя повестка дня: Мнацаканян о телефонном разговоре с Лавровым
- 12:47 Имеющийся до сих пор кредит не очень удобен для организации деятельности ААЭС: премьер-министр
- 12:41 Мнацаканян коснулся процесса мирного урегулирования карабахского конфликта
- 12:38 КНР заинтересована в скорейшем восстановлении авиасообщения с РФ
20:00, 08.06.2020
Просмотрели 1697 раз В данной ситуации интересы страны требовали такого решения: Пашинян об увольнении Давтяна
11:45, 04.06.2020
Просмотрели 1637 раз В Армении должно начаться противоэпидемическое движение: Пашинян
17:47, 08.06.2020
Просмотрели 1570 раз Оник Гаспарян назначен начальником Генерального штаба Вооружённых сил Республики Армения
21:57, 05.06.2020
Просмотрели 1521 раз Эдуард Ованнисян назначен председателем Комитета государственных доходов Армении
16:49, 06.06.2020
Просмотрели 1497 раз "Мой шаг" проводит заседание