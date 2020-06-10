Занимающиеся лечением коронавируса медработники получают премиальные выплаты

Медицинские работники, занимающиеся случаями коронавируса в Армении, получали и продолжают получать премиальные выплаты. Об этом в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.

«Медицинский персонал, занимающийся лечением пациентов с коронавирусом, получал в течение этого периода и будет получать премиальные выплаты», - сказала пресс-секретарь министра.

Она отметила, что сотрудники Службы скорой помощи также получат премиальные.

Она подчеркнула, что хотя Служба скорой помощи находится под ведомством мэрии, а не министерства здравоохранения, но учитывая тот факт, что они также участвовали в этой работе, министр здравоохранения Арсен Торосян планирует выделить премиальные выплаты персоналу Скорой помощи как за предыдущий, так и за май месяц.