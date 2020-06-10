Онлайн кредиты Америабанка для МСБ: ответ на заявку всего за 5 минут

Америабанк продолжает активно кредитовать компании малого и среднего бизнеса. Обратившись в Америабанк, можно получить автоматически утверждаемые онлайн кредиты до 10 млн драмов для малого и среднего бизнеса. Банк предлагает удобные условия для содействия бизнесу. При помощи платформы www.sme.ameriabank.am можно зарегистрироваться, выбрать тип кредитования МСБ, указать валюту и сумму кредита и получить ответ всего за 5 минут.

Америабанк также предоставляет возможность онлайн-обращения за кредитом в размере 10 млн драмов и более, а также следить за ходом заявления, что существенно сэкономит время бизнеса.

Сообщаем также, что клиенты в режиме онлайн смогут перевести в Америабанк бизнес-кредит в размере до 10 млн драмов, действующий в других финансовых организациях.

Америабанк еще раз призывает воспользоваться предоставленными банком возможностями и совершать банковские сделки онлайн.

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ЗАО “Америабанк”

Америабанк является одним из динамично развивающихся банков Армении и входит в число самых стабильных и крупных финансовых учреждений страны. ЗАО “Америабанк” - универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги, предоставляя полный пакет банковских решений. Для получения дополнительной информации Вы можете посетить сайт www.ameriabank.am или позвонить по телефону (+37410) 56 11 11

Банк контролируется Центральным банком Армении.