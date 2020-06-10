Вице-мэр представил подробности программы реформирования транспортной сети Еревана

Вице-мэр Еревана Айк Саркисян на совместном заседании комиссий Национального собрания представил подробности программы реформирования транспортной сети столицы. Как передает Арменпресс, эту проблему Саркисян затронул в ответ на вопрос председателя постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Мане Тандилян.

“Общий бюджет программы реформ в сфере транспорта превышает 100 млн евро. В настоящее время осуществляется вопрос привлечения 100 млн бюджетных средств. Естественно, город, имеющий 60 - 70 млн собственных доходов, не может самостоятельно реализовать эту программу”, - сказал вице-мэр.

Айк Саркисян отметил, что были проведены многочисленные переговоры и обсуждения с международными организациями, а также в прошлом году мэрия Еревана объявила тендер на покупку автобусов.

“На данный момент у нас уже есть тендер на покупку 100 единиц 12-метровых автобусов, в результате чего у нас будет первая партия комплектования подвижного состава автобусов”, - отметил Саркисян.

24-го декабря 2019 г. в эксклюзивном интервью Арменпресс мэр Еревана Айк Марутян отметил, что транспорт Еревана сегодня не только не удобен или не безопасен, но и в самом полном смысле этого слова - не подобает ереванцу. “Согласно программе новой сети, город будут обслуживать около 850 автобусов различной емкости и размера и более 100 троллейбусов. Уже в ближайшем будущем будут объявлены тендеры на приобретение первых партий. Мы ожидаем положительных результатов и от сотрудничества с нашими традиционными зарубежными партнерами и дружественными странами. Так что, озвученные мной еще в декабре прошлого года сроки реализации реформы остаются в силе, и мы увидим реальные результаты уже в 2021 - 2022 годах”.

Норайр Шогикян