Рустам Бадасян обсудил с коллегами из ЕС ход реформ, реализуемых в Армении

Министр юстиции Рустам Бадасян в дистанционном формате с коллегами из Европейского союза обсудил ход реформ, осуществляемых в ряде сфер Армении. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

В обсуждении приняли участие также и руководитель отдела по вопросам Армении, Азербайджана, Беларуси и Восточного партнерства Генерального директората Европейской комиссии по вопросам соседства Василис Марагос, руководитель отдела двусторонних отношений со странами Восточного партнерства Европейской службы внешних действий Ричард Тибельс, руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Андреа Викторин, заместители министра юстиции Армении Рафик Григорян, Кристине Григорян и другие.

Министр выразил благодарность Европейскому союзу за эффективное и всеобъемлющее сотрудничество в ряде сфер и коснулся вопросов повестки реформ в Армении. Они в основном касались мероприятий, предусмотренных Стратегией судебно-правовых реформ, реформ в полицейской сфере, а также вопросов разрешения кризиса вокруг Конституционного суда.

Должностные лица ЕС оценили усилия правительства Армении с целью продвижения реформ в судебно-правовой сфере и в полиции, в борьбе с коррупцией, а также подтвердили обязательство ЕС содействовать Армении в реализации повестки реформ в направлении верховенства права в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.