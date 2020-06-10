67-летняя женщина, имевшая ряд проблем со здоровьем, преодолела COVID-19

Из медцентра “Сурб Григор Лусаворич” 10 июня была выписана 67-летняя пациентка Анаит Саргсян, у которой наряду с диагонозом коронавируса был ряд и других проблем со здоровьем.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает медцентр “Сурб Григор Лусаворич”.

“67-летняя Анаит Саркисян поступила в медцентр “Сурб Григор Лусаворич” 22 мая, основными жалобами были одышка, нехватка воздуха. У нее есть ряд проблем со здоровьем, в том числе узловая тахикардия, артериальная гипертензия, она перенесла острый инфаркт миокарда. В ходе обследования врачи диагностировали и двустороннюю пневмонию. Анаит Саркисян получала медикаментозное лечение, после чего была замечена положительная динамика с уменьшением размеров и концентрации очагов пневмонии и улучшением самочувствия.

По состоянию на 11:00 10 июня в Армении установлено 14 103 случая коронавирусной болезни, 5 226 из которых выздоровели. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 8 573 пациента. Всего было проведено 73 156 тестов. По причине коронавируса зарегистрировано 227 летальных исходов.

Лилит Демурян