Государство пострадавшим от стихийных бедствий крестьянским хозяйствам выделило 454 млн драмов

Правительство предоставило сельским хозяйствам, пострадавшим от стихийных бедствий в прошлом году, компенсацию в размере 454 млн драмов.

Как передает Арменпресс, об этом сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета 2019 года”.

“Для возмещения ущерба, понесенного в результате стихийных бедствий в областях, в конце года мы производим компенсацию по результатам оценочных комиссий, полученных из каждой области. В рамках этой программы в течение года мы выдали сельским хозяйствам компенсацию в размере 454 млн драмов” - сказал министр.

Он отметил, что речь идет о частичной компенсации потерь пострадавшего крестьянского хозяйства.

Анна Григорян