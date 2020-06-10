Дзюдоисты возобновят рейтинговые турниры на менее опасном этапе пандемии

Международная федерация дзюдо возобновит международные и рейтинговые турниры в менее опасный период пандемии коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом пишет НОК Армении, цитируя послание Международной федерации, направленное Национальным федерациям. “Мы внимательно следим за состоянием здравоохранения в мире, инструкциями правительств разных стран и ходом борьбы с COVID-19. Мы рады, что некоторые страны находятся на пути к открытию своих границ. Федерация рассматривает вопрос о переносе сроков проведения мировых турниров. Когда ситуация станет безопасной, возобновятся рейтинговые турниры Олимпийских игр. Планируем начать процесс в сентябре. Будем надеяться, что в это время кризис в области здравоохранения больше не повлияет на путешествия и условия труда”.

Ранее стало известно, что Европейская ассоциация дзюдо опубликовала новый календарный план турниров, отмененных или отложенных из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Европы состоится с 8 по 10 ноября в столице Чехии Праге. Он будет рейтинговым для Олимпийских игр в Токио.

Дзюдоисты получат квоты на Олимпийские игры в Токио, в соответствии со своими позициями в рейтинговой таблице Международной федерации. Право на участие в Играх получат спортсмены, занявшие первые 25 мест.

Подготовила Варвара Айрапетян