УЕФА представила новую программу финала Лиги чемпионов

УЕФА представила окончательную программу финала Лиги чемпионов сезона 2019 / 2020. Как передает Арменпресс, об этом пишет издание “AS”. По данным издания, ответные матчи команд планируется провести 8 - 9 августа. Затем 12-го августа в Лиссабоне состоятся мини-турнир, в котором примут участие 8 команд. В четвертьфинале и в финале будет проведено по одному матчу. УЕФА окончательно и официально утвердит эту программу на конференции 17 июня.

Ранее стало известно, что финал Лиги чемпионов этого года может пройти не в Стамбуле. УЕФА надеется, что в июне - июле без присутствия болельщиков будут завершены национальные чемпионаты, и клубы смогут участвовать в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы.

Подготовила Варвара Айрапетян