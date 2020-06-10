Армен Саркисян направил поздравительное послание Марселу Ребелу де Соузе по случаю Дня Португалии

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Португалия Марселу Ребелу де Соузе по случаю национального праздника - Дня Португалии. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян выразил уверенность, что армяно-португальские связи продолжат укрепляться в различных сферах. “Уверен, что встречи и обсуждения, состоявшиеся в апреле 2019 года в ходе моего рабочего визита в Португалию, будут способствовать активизации отношений между нашими народами, развитию экономического сотрудничества и реализации новых амбициозных проектов”, - говорится в послании президента.

Президент Саркисян пожелал Марселу Ребелу де Соузу всех благ и успехов, а народу Португалии - мира и благоденствия.