В Тавуше ежемесячно производится 10 млн масок: планируется удвоить объемы

В Тавушской области ежемесячно производится 10 млн защитных масок.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал губернатор Тавуша Айк Чобанян.

“Мы производим около 10 миллионов масок в месяц. Скоро в Армению будут импортированы еще 2 поточные линии, которые удвоят объемы производства”, - сказал Чобанян.

Он также отметил, что в Берде на предприятии “Тавуш текстиль” были случаи коронавируса, сразу же было проведено массовое тестирование, зараженные были изолированы, после этого существенных изменений не было, завод работает в нормальном русле.

Касаясь числа инфицированных в области, губернатор сообщил, что на данный момент есть 133 заразившихся, 26 человек находятся в медцентрах, изолировано около 600 человек.

“Мы вчера открыли первое медицинское учреждение в Тавушской области, которое будет принимать больных с коронавирусом. Это Дилижанский медицинский центр “Ирвинг”, который будет обслуживать 50 человек в стационарной службе и 5 человек в реанимационной службе”, - сказал Чобанян и выразил уверенность, что центр будет предоставлять качественные услуги.

В Тавуше трехслойные защитные маски производит предприятие “Тавуш текстиль”.

Анна Григорян