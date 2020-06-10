Роналду по окончании сезона, возможно, покинет “Ювентус”
14:39, 10 Июнь, 2020
Португальский нападающий туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду по окончании сезона может покинуть клуб.
Как передает Арменпресс, об этом написал итальянский журналист Пьетрон Бальцано в своем микроблоге в Twitter. Он утверждает, что его заявление, сделанное ранее, близко к действительности.
Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса “Ювентус” может продать Роналду. В сложившейся ситуации туринский клуб, по всей вероятности, не сможет платить Роналду его зарплату. Роналду в “Ювентусе” получает 31 млн евро в год.
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен