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Роналду по окончании сезона, возможно, покинет “Ювентус”

Роналду по окончании сезона, возможно, покинет “Ювентус”

Португальский нападающий туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду по окончании сезона может покинуть клуб.

Как передает Арменпресс, об этом написал итальянский журналист Пьетрон Бальцано в своем микроблоге в Twitter. Он утверждает, что его заявление, сделанное ранее, близко к действительности.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса “Ювентус” может продать Роналду. В сложившейся ситуации туринский клуб, по всей вероятности, не сможет платить Роналду его зарплату. Роналду вЮвентусе получает 31 млн евро в год.

Подготовила Варвара Айрапетян


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