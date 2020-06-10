В России выявили 8,4 тыс. новых случая заражения коронавирусом. Это минимум за две недели

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило в среду 8 404, это самый низкий показатель за две недели. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно данным, суточный рост снизился до 1,7%, днем ранее он составлял 1,8%. Всего в России 493 657 человек заразились коронавирусом. Симптомов нет у 2 924 (34,8%) новых заразившихся. В настоящее время в РФ болеют 234 516 человек. Новые 735 случаев выявлены в Московской области, 304 - в Нижегородской области, 284 - в Свердловской и 242 - в Воронежской областях, а также 197 - в Ханты-Мансийском АО.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 10 386 человек, общее число выздоровевших достигло 252 783. Согласно данным штаба, число выздоровевших составило 51% от общего числа заразившихся в РФ. За сутки выписаны 747 человек в Московской области, 279 в Нижегородской области, 264 в Ханты-Мансийском АО, 164 в Тульской области и 159 в Красноярском крае.

Число умерших выросло за сутки на 216 и составляет 6 358. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России. За сутки умерли 32 человека в Московской области, по пять в Тверской и Нижегородской областях, по четыре в Якутии, Челябинской, Ленинградской, Калининградской, Владимирской и Белгородской областях.