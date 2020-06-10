Назван период максимальной заразности коронавируса

Инфицированные коронавирусом наиболее активно распространяют его в первые дни заболевания, заявила на брифинге эпидемиолог и технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керкхове.

"Исходя из очень ограниченных данных, которые у нас есть прямо сейчас, мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания", -сказала она.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА, по предварительным результатам проведенных в США и Германии исследований, люди с легкими и умеренными симптомами COVID-19 заразны в течение восьми-девяти дней с начала болезни. А при более тяжелом течении они остаются заразными гораздо дольше, отметила Ван Керкхове.

Накануне она говорила о том, что бессимптомные носители очень редко распространяют коронавирус. Многие медики усомнились в этом, на что Ван Керкхове пояснила, что такие случаи крайне редки в глобальном масштабе. По ее словам, большинство известных случаев заражения произошли, когда заболевшие с симптомами передали вирус воздушно-капельным путем.

В начале марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, общее число зараженных по всему миру превысило семь миллионов человек, более 400 тысяч умерли.