В Праге в результате ДТП погиб 27-летний армянин
13:39, 10 Июнь, 2020
В результате ДТП, произошедшем возле аэропорта Праги, 7 июня скончался 27-летний житель Еревана Армен Аракелян.
Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт orer.eu.
“Машина Армена врезалась в поезд, в результате чего он скончался, двое пассажиров в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. В сложившейся ситуации, для перевозки останков Армена в Ереван необходимо содействие”, - пишет orer.eu.
Посольство Армении в Праге выразило глубокие соболезнования членам семьи, родным и друзьям погибшего в ДТП Армена Аракеляна.
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