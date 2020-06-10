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В Праге в результате ДТП погиб 27-летний армянин

В Праге в результате ДТП погиб 27-летний армянин

В результате ДТП, произошедшем возле аэропорта Праги, 7 июня скончался 27-летний житель Еревана Армен Аракелян.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт orer.eu.

“Машина Армена врезалась в поезд, в результате чего он скончался, двое пассажиров в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. В сложившейся ситуации, для перевозки останков Армена в Ереван необходимо содействие”, - пишет orer.eu.

Посольство Армении в Праге выразило глубокие соболезнования членам семьи, родным и друзьям погибшего в ДТП Армена Аракеляна.


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