На государственные средства в городе Мартуни ремонтируется улица Камо

На государственные средства ремонтируется 1,5-километровый участок дороги Севан-Мартуни- Гетап, проходящей через город Мартуни Гегаркуникской области. Как сообщил Арменпресс начальник управления градостроительства администрации Гегаркуника Армен Зограбян, договорная стоимость ремонта дороги составила 635 млн драмов.

Будет заасфальтирована дорога площадью около 25 500 квадратных метров. Капитально отремонтированный участок включает улицу Камо в городе Мартуни, от моста реки Мартуни до перекрестка улицы Абовяна. Работы по капитальному ремонту участка дороги осуществляет компания “Шант-Серян”.

По словам директора компании Армена Гукасяна, в рамках ремонтных работ будут проведены строительные земляные работы, заложены тротуары, будет восстановлена система водоотвода (монтаж и очистка металлических труб), проложена ливневая канализация, будет отремонтирован мост через реку Мартуни, капитально отремонтируется дорожное покрытия, также будут восстановлены искусственные сооружения и элементы безопасности дорожного движения. Работы уже проводятся. В настоящее время удаляется слой старого асфальта, который используется для благоустройства ряда улиц города Мартуни. В рамках программы капитально отремонтирован участок Ереванской улицы Камо, ведущей к медицинскому центру Мартуни. Начат также и капитальный ремонт моста через реку Мартуни. “Работы мы постараемся завершить в ближайшие три месяца”, - сказал Армен Гукасян.

Хосров Хлгатян