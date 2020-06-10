Начался водозабор из озера Севан

Уже в течение нескольких дней в оросительных целях по руслу реки Раздан осуществляется водозабор из озера Севан. Как сообщили Арменпресс в службе “Армгидромет” МЧС Армении, по положению на 10 июня из озера Севан было выпущено 5 млн 735 000 кубометров воды. В период с 9 января по 9 июня этого года по тоннельному каналу Арпа-Севан в озеро Севан поступило 128 миллионов 901 000 кубометров воды. По состоянию на 9 июня 2020 года уровень воды в озере Севан находится на высоте 1 900 метров 80 сантиметров над уровнем моря, что на 1 сантиметр больше, чем в тот же день прошлого года.

Хосров Хлгатян