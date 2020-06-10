Президенты Армении и Эстонии провели телефонный разговор

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президенты обменялись информацией о ситуации с пандемией коронавируса в обеих странах, о мероприятиях, направленных на его нераспространение и преодоление, обсудили возможности сотрудничества в борьбе с пандемией.

Президент Саркисян поблагодарил президента Эстонии за предоставление Фонду “Дети Армении (COAF) 30 000 евро, которые будут направлены на борьбу с эпидемией и приобретение соответствующих медицинских принадлежностей.

Президенты Армении и Эстонии коснулись также и развития двусторонних отношений, в частности, подчеркнули наличие большого потенциала сотрудничества между двумя странами в области технологий, искусственного интеллекта, в научно-технической и образовательной сферах, в том числе и в рамках президентской инициативы ATOM. В этом контексте было отмечено, что предстоящий осенью официальный визит президента Армена Саркисяна в Эстонию станет новым стимулом для углубления сотрудничества между двумя дружественными странами.