Манвел Григорян остается в реанимации

Бывший депутат Национального собрания, генерал Манвел Григорян остается в реанимационном отделении Медицинского центра “Наири”.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал защитник М. Григоряна Арсен Мкртчян.

“Он очень слаб, есть проблемы с почками, дыханием, давлением крови. Сейчас Григорян получает интенсивное лечение”, - сказал защитник.

По словам Мкртчяна, после лечения Манвела Григоряна команда защиты намерена принять меры по его перевозке и лечению за границей, и на дому в связи с коронавирусной ситуацией.

“Соответствующее ходатайство уже представлено в суд. Предполагаю, что в ближайшее время мы выступим с заявлением. Руководители соответствующих ведомств осведомлены о его состоянии, думаю, мы получим некоторую человеческую поддержку”, - сказал Мкртчян.

9 июня Манвел Григорян был доставлен в реанимационное отделение Медицинского центра “Наири” в крайне тяжелом состоянии

Манвел Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества на сумму более 101 млн драмов, уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд драмов, растрате более 1 млрд драмов из государственных средств и организации хищения с вымогательством имущества на сумму 37 млн драмов.

15 января бывший председатель Союза добровольцев “Еркрапа” по решению суда был освобожден под подписку о невыезде.