МОК до сентября представит окончательную программу Олимпиды в Токио

Международный олимпийский комитет намерен до сентября представить окончательную программу по организации Олимпиады в Токио.

Как передает Арменпресс, программа будет окончательной, в ней будут отражены и экономические последствия пандемии коронавируса. МОК и оргкомитет Токио-2020 возможно сократят расходы на игры. Организаторы все еще обсуждают шаги, направленные против распространения вируса в случае участия зрителей.

24 марта стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио отложены. Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор. Бах дал свое согласие на предложение премьер-министра Японии на перенос игр на год. На данный момент известно, что Олимпийские игры сохранят свое название - “Токио-2020.

Подготовила Варвара Айрапетян