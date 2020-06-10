В Арцахе инфекцию нового коронавируса преодолели еще два пациента
11:40, 10 Июнь, 2020
Согласно информации, полученной из Министерства здравоохранения Республики Арцах, инфекцию нового коронавируса преодолели еще 2 человека. Они прибыли из Российской Федерации и были немедленно изолированы.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.
В целом в Арцахе выздоровели 43 заболевших. Состояние двух пациентов с диагнозом коронавируса и с сопутствующими хроническими заболеваниями продолжает оставаться тяжелым. На данный момент изолированы 73 человека, количество проведенных тестов составляет 1 224.
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