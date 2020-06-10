Лидер армянских шахмат Левон Аронян вышел в полуфинал турнира “Clutch Chess International”.

Как передает Арменпресс, в четвертьфинале Аронян победил Александра Грищука со счетом 10:8 и вышел в полуфинал. Следующим соперником армянского гроссмейстера станет действующий чемпион мира Магнус Карлсен.

В турнире, который состоит из 12 туров, принимают участие также Максим Вашье-Лаграв, Лейнер Домингес, Фабианукаруана, Уэсли Со.

Турнир по быстрым шахматам завершится 14 июня. Призовой фонд турнира составляет $ 265 000 США.

Подготовила Варвара Айрапетян