В МЦ Мартуни откроется отделение для приема больных с коронавирусом

В Мартунинском медицинском центре в ближайшие дни откроется отделение для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ областной администрации Гегаркуника, в Мартунинском медицинском центре губернатор Гегаркуника Гнел Саносян ознакомился с ходом строительных работ в новосозданном отделении и проблемами, связанными с техническим и кадровым оснащением.

Как представил директор Мартунинского медицинского центра Андраник Арутюнян, новое отделение будет принимать больных легкой и средней тяжести. Возможность отделения – мест, для интенсивной терапии - 10 коек. Медицинское обслуживание будет осуществляться местными специалистами. Отделение будет с отдельным входом, благоустроена также и дорога, ведущая в отделение. “Этот шаг был предпринят нами совместно с правительством Армении. Учитывая количество инфицированных коронавирусом в нашей области и сложившуюся ситуацию, мы сочли целесообразным создать это отделение, чтобы медицинскую помощь нашим гражданам оказывать на месте. Мы по всем направлениям в сотрудничестве с Министерством здравоохранения работаем ускоренными темпами. Сделаем все возможное, чтобы в ближайшие дни отделение начало принимать больных. Оно будет обслуживать в основном население нашей области, в случае необходимости – и жителей Арцаха и других областей Армении”, - отметил губернатор Гнел Саносян.

Хосров Хлгатян