Европейские индексы снизились - 09-06-20

МОСКВА, 10 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.57% и составил 12617.99 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.55% и составил 5095.11 пункта, британский FTSE снизился на 2.11% и составил 6335.72 пункта, а российский RTSI снизился на 0.34% и составил 1284.31 пункта.