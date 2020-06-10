В Армении подтверждено 428 новых случаев COVID-19: выздоровели 775 пациентов

По состоянию на 11:00 10 июня в Армении подтверждено 14 103 случая коронавирусной болезни, 5 226 больных выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 8 573 пациента. Всего было проведено 73 156 тестов. Выявлено 428 новых случаев заражения, 775 пациентов выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине коронавируса зарегистрировано 227 летальных исходов (увеличились еще на 10).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что погибшие пациенты были мужчинами 71, 54, 58, 84, 93, 75 лет и женщинами 62, 60, 59, 66 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано еще 3 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев – 77.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян