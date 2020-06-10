Благотворительный Фонд “Диакония” оказал гуманитарную помощь 500 семьям

С целью нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса в Гегаркуникской области благотворительный Фонд “Диакония” распределил 500 пакетов по 28 килограммов 500 социально необеспеченным семьям, не состоящим на учете в какой-либо социальной группе. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуника, в пакетах продукты питания и гигиенические принадлежности. Благотворительные пакеты в Мартунинской области получили 172 семьи из 17 общин, в Варденисе - 148 семей из 15 общин, в Севане - 110 семей из 11 общин, в Гаваре - 50 семей из 5 общин и в Чамбараке - 20 семей из 2 общин.

“В этот тяжелый период помощь каждого человека и каждой организации очень значима для нас, за что я и благодарю. Особую благодарность хочу выразить благотворительному Фонду “Диакония”, который после встречи с нами выбрал целевую группу и предоставил помощь таким социальным группам, которые больше всего пострадали от эпидемии, это были те люди, которые не получили содействия и каких-либо социальных пакетов”, - отметил губернатор Гегаркуника Гнел Саносян.

Благотворительный Фонд “Диакония” получил благодарственное письмо и от губернатора Гегаркуника Гнела Саносяна.

Хосров Хлгатян