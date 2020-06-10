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В прошлом году государство приграничным общинам предоставило содействие в размере 731.3 млн драмов

В прошлом году государство приграничным общинам предоставило содействие в размере 731.3 млн драмов

Приграничным общинам в 2019 году было предоставлено государственное содействие в размере 731.1 млн драмов.

Как передает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета” сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян.

Говоря о финансовом содействии, оказанном 502 общинам Армении в рамках программы территориального развития, Папикян сказал: “По принципу финансового выравнивания общинам была предоставлена общая дотация в 51,1 млрд драмов. За отчетный год приграничным общинам было предоставлено государственное содействие в размере 731.3 млн драмов, составив 78.7% предусмотренных средств”, - сказал министр и отметил, что это обусловлено объемами потребления газа, электроэнергии и воды со стороны общин.

Анна Григорян


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