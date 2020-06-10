В Гаваре будут отремонтированы крыши 3-х домов и 13 подъездов

В рамках субвенциальных программ, осуществляемых правительством Армении, в этом году будут отремонтированы крыши 3 многоквартирных домов и 13 подъездов.

Как сообщили Арменпресс в отделе программ развития, туризма и анализа администрации Гегаркуника, общая стоимость программы составляет 93 млн драмов, 65% или 60 млн 450 000 драмов выделяет правительство Армении, 32 млн 554 000 драмов - мэрия Гавара.

По заверению мэра Гавара Гургена Мартиросяна, в рамках субвенциальной программы будут отремонтированы крыши и подъезды многоквартирных домов по адресам: Азатутяна 38, Азатутяна 14, Мовсисяна 1. “Тендер на строительные работы будет объявлен в ближайшее время. Строительные работы должны завершиться в течение семи месяцев. Для многоквартирных зданий города серьезной проблемой стал капитальный ремонт крыш, так как большинство из них все еще имеет шиферные покрытия, которые разлагались на протяжении десятилетий, создавая опасную ситуацию в первую очередь для защиты зданий. В плачевном состоянии находятся также и подъезды многоквартирных домов, требующие капитального ремонта - установки новых дверей и окон, внутренней отделки, изоляции электропроводов. Ежегодно, в несколько этапов мы попытаемся полностью урегулировать проблемы”, - представил ситуацию мэр Гавара.

Хосров Хлгатян