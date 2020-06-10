В общине Гандзак начинается второй этап программы по асфальтированию двух улиц

Первый этап работ по капитальному ремонту улиц Сильвы Капутикян и Хачатура Абовяна общины Гандзак Гегаркуникской области, осуществляемый в рамках субвенциальных программ, правительства Армении завершился в прошлом году.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по информации и связям с общественностью администрации Гандзака, второй этап программы начнется в ближайшие дни. По данным отдела программ развития, туризма и анализа администрации Гегаркуникской области, общая стоимость программы составила 75 млн 348 000 драмов, 60% или 45 млн 208 000 драмов выделено правительством, 40% или 30 млн 139 000 драмов - администрацией Гандзака и Фондом “Гандзак”.

По словам руководителя общины Гандзака Армена Погосяна, договорная стоимость программы на первом этапе составила 34 млн 320 000 драмов, на втором этапе - 36 млн 629 000 драмов. Вклад Фонда “Гандзак” на реализацию программы составил 8 млн 690 000 драмов. “В прошлом году в рамках первого этапа этой программы полностью была отремонтирована улица Сильвы Капутикян протяженностью в 670 метров. На улице Хачатура Абовяна капитально были отремонтированы 350 метров. В этом году по второму этапу программы будут заасфальтированы оставшиеся 500 метров улицы. Договорная стоимость реализации программы составляет 36 млн 629 000 драмов, 60% или 21 млн 980 000 драмов выделяет правительство, 40% или 14 млн 651 000 драмов - администрация Гандзака. Программа стартует в ближайшие дни и завершится в течение этого года”, - отметил глава общины.

Хосров Хлгатян