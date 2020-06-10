Известны результаты конкурса на участие в летней программе Университета Тима Дрейпера

Подведены итоги конкурса для участия с 21 апреля по 21 мая в летней обучающей программе предпринимательства с государственной стипендией в Университете Тима Дрейпера - одного из научных центров Силиконовой долины, объявленного в рамках программы “Виртуальный мост”. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

Конкурс проводился в три этапа: заполнение заявок, интервью и представление идеи (pitch).

Заявки на участие в программе представили 122 автора идей, которые прошли собеседование с представителями конкурсной комиссии Дрейперского университета. В результате для представления идеи (pitch) были отобраны 20 участников. Видеоматериал представлен по следующей ссылке.

По итогам конкурса победителями признаны следующие участники из 5 компаний:

Давид Григорян - Zoomerang

Сюзанна Карапетян - Jarviz

Мовсес Макарян - Magic Cup

Сурен Азатян - eBin

Роман Закарян - GebeCert

Видеоматериалы конкурса представлены на страницах МВП в YouTube и в Facebook.

Эту исключительную образовательную программу инициировало Министерство высокотехнологичной промышленности Армении, которое полностью берет на себя расходы на обучение отобранных участников.

Учитывая беспрецедентный рост и опасность распространения пандемии коронавируса по всему миру, курсы будут проводиться онлайн. Подробности представлены по следующей ссылке.

Университет Тима Дрейпера - один из самых известных научных центров Силиконовой долины. Его основал венчурный капиталист Тим Дрейпер, где проводятся своеобразные курсы по развитию предпринимательства и бизнеса. В этом университете преподают всемирно известные предприниматели, которые делятся со студентами своим опытом, готовя их к встрече с инвестором и представлению собственного проекта, своей бизнес программы или стартапа. В настоящее время в университете учатся студенты из 77 стран.