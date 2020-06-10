COVID-19: Великобритания по числу зараженных обошла Испанию: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 7 млн 323 000 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 413 000. Излечились 3 млн 604 000 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 2 млн 045 549 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 114 148. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 742 084. Число смертей составляет 38 497. По числу смертей Бразилия стала третьей страной в мире, обойдя Италию. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 485 253, число летальных исходов – 6 142.

Великобритания обошла Испанию, она по числу инфицированных оказалась на следующем месте - 289 140 случаев заражения, умерших - 40 883. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США. В Испании число подтвержденных случаев – 289 046. Число смертности в Испании составило 27 136.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 276 598. Скончались 7 750 больных. На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 235 561 человек, смертность – 34 043.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 203 736, смертей – 5 738.

В Германии – 186 516 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 831.

Замыкает десятку Иран. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 175 927. Общее число летальных исходов составляет 8 425. Далее следует Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 172 114, скончались 4 729.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 18 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 3, став 83 046, вылечились 78 357 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 818, с начала заражения здесь скончались 13 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 108 571 подтвержденных случая. В Катаре 71 879 подтвержденных случаев, смертность - 62. Число заразившихся в ОАЭ достигло 39 904, здесь зарегистрировано 283 случая смерти.

В Египте – 36 829 случаев, здесь скончались 1 306 человек. Число инфицированных в Кувейте достигло 33 140 человек, погибших – 273. Число инфицированных в Ираке – 14 268, смертность - 392. В Ливане зарегистрировано 1 368 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 30. Число заразившихся в Сирии достигло 146. Скончались 6 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.