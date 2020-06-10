Спасатели потушили пожар, возникший на электроподстанции

9-го июня в 17:02 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что загорелась электроподстанция возле дома 76/5 по улице Чаренца в Ереване.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана. Пожар был локализован в 17:00, потушен в 17:19. Сгорели кабели (около 10 Гм), 6 выключателей и 2 электрических счетчика.