Спасатели потушили пожар, возникший на электроподстанции
09:44, 10 Июнь, 2020
9-го июня в 17:02 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что загорелась электроподстанция возле дома 76/5 по улице Чаренца в Ереване.
Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана. Пожар был локализован в 17:00, потушен в 17:19. Сгорели кабели (около 10 Гм), 6 выключателей и 2 электрических счетчика.
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