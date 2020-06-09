Мэр Мадрида заявил о готовности города принять финал Лиги чемпионов по футболу

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда заявил о готовности города принять финал Лиги чемпионов текущего сезона. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, комментарий мэра приводит "Газета.Ru" со ссылкой на сайт журналиста Альфредо Педуллы.

"Я знаю, что есть разговоры по этому поводу, и могу сказать, что Мадрид готов принять финал, есть вся необходимая инфраструктура для приема такого важного события, - сказал мэр. - Проведение финала Лиги чемпионов было бы хорошим знаком того, что Мадрид не сдается и возвращается к нормальной жизни".

Ранее немецкая газета Bild сообщала, что фаворитами в проведении финального матча являются Лиссабон и германский Франкфурт. В случае проведения финала в Мадриде, город станет первым в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов, который принял два финала турнира подряд. В 2019 году финальный матч турнира прошел на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Определились четыре четвертьфиналиста (французский ПСЖ, итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико" и германский "Лейпциг"), еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи: "Лион" (Франция) на своем поле со счетом 1:0 обыграл "Ювентус" (Италия), "Наполи" (Италия) сыграл вничью со счетом 1:1 с "Барселоной" (Испания), испанский "Реал" дома проиграл английскому "Манчестер Сити" (1:2), "Челси" (Англия) - "Баварии" (Германия) со счетом 0:3.

29 мая телеканал Sky Sport Italia сообщил, что рабочая группа УЕФА рассматривает вариант завершения сезона Лиги чемпионов в формате "Финала четырех". Местом проведения мини-турнира назывался Стамбул, так как именно там был запланирован финал Лиги чемпионов сезона-2019/20. Однако из-за того, что Турция не сможет предоставить гарантии нормализации ситуации с коронавирусом, ожидается, что УЕФА откажется от проведения мини-турнира в Стамбуле.

Решение о месте и формате проведения мини-турнира должно быть принято на заседании исполкома УЕФА 17 июня. АP сообщало, что в стране, которая получит право проведения финала Лиги чемпионов, также пройдут матчи четвертьфинальной и полуфинальной стадий. Портал Sport1 отмечал, что мини-турнир пройдет в течение 10 дней и будет организован в период с 8 по 29 августа.