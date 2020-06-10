Газета “Айастани Анрапетутюн”: Драхтик, то есть райская страна …

“Драхтик - один из тех горных поселений Гадрутского района, который отличается своей неповторимой природой, богатыми народными традициями, умением достойно почитать гостя и своими горами, подтверждающими вечность села...

“Наконец-то восстанавливаются наши разрушенные монастыри и церкви, вновь зазвучали наши колокола, по которым мы давно скучали... Молодежь больше не покидает село, и мы чувствуем себя хозяевами своих очагов. А поскольку наша вера сильна и непоколебима, то однажды, в один прекрасный день самолет из Армении вылетит и приземлится в Гадруте, река Ишханагет станет такой полноводной, что дойдет даже до Севана”, - говорит староста села В. Мирзоян.

После установления перемирия в Драхтике изменилось очень многое. Перестроены, отремонтированы разрушенные дома, люди, наконец, стали хозяевами своей земли, как говорится своего куска хлеба. Село сегодня полностью снабжается питьевой водой.

По программе Всеармянского фонда “Айастан” из реки Ишханагет в Драхтик был проведен водопровод протяженностью 22 км, и населенный пункт превратился в настоящее райское место - со своими садами и огородами…

“Лишений и горечи мы видели много. Слава Богу, сейчас мы неплохо живем”, - искренне признается отец пятерых детей, признанный пекарь С. Арушанян. Мы содержим большое количество скота, птиц, а излишек продуктов продаем или обмениваем на необходимые товары. Мы стали хозяевами собственной земли, о чем давно мечтали. Значит, будем жить лучше, только должны быть дружными и милосердными, лишь бы был мир. Будем развивать и обустраивать село, с честью будем хранить имя нашего древнего поселения Драхтик”.

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