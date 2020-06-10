Газета “Айастани Анрапетутюн”: Программа возврата подоходного налога постепенно прекратится

“Правительство намерено прекратить программу возврата подоходного налога при покупке квартир в новостройках в административных районах Кентрон и Арабкир.

Член постоянной комиссии Национального собрания по экономическим вопросам Аркадий Хачатрян в беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” отметил, что программа преимущественно предусмотрена для приобретения квартир или недвижимости среднего класса, поскольку установлены такие параметры как максимальная стоимость квартиры и максимальный порог процентных ставок ипотечного кредита. Этим фактически обеспечивается социальная составляющая программы. То, что правительство собирается внести подобный проект, прекратив предоставление этой льготы и ее замену другим механизмом, было известно давно. Однако следует учитывать, что в этой ситуации ожидается падение цен на недвижимость, так как активность на рынке довольно снизилась, что рано или поздно отразиться и на ценах. Падению цен на недвижимость будет способствовать и ожидаемое повышение налога на имущество, что повлияет на решения людей в вопросе приобретения новых квартир”, - отметил депутат.

По мнению А. Хачатряна, вопрос возврата процентов ипотечного кредита следует рассматривать в этом общем контексте, уточнив политику и позицию государства и правительства”.

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