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Манвел Григорян в реанимации: состояние крайне тяжелое

Манвел Григорян в реанимации: состояние крайне тяжелое

Экс-депутат парламента Армении, генерал Манвел Григорян находится в реанимационном отделении медицинского центра «Наири». В беседе с Арменпресс адвокат Григоряна Арсен Мкртчян сообщил, что его состояние крайне тяжелое.

«Он потерял сознание, сейчас находится в реанимационном отделении медицинского центра «Наири». Состояние крайне тяжелое», - сказал Мкртчян.


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