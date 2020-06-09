Манвел Григорян в реанимации: состояние крайне тяжелое

Экс-депутат парламента Армении, генерал Манвел Григорян находится в реанимационном отделении медицинского центра «Наири». В беседе с Арменпресс адвокат Григоряна Арсен Мкртчян сообщил, что его состояние крайне тяжелое.

«Он потерял сознание, сейчас находится в реанимационном отделении медицинского центра «Наири». Состояние крайне тяжелое», - сказал Мкртчян.