Аудиторская палата в 2019 году сэкономила 24 млн 833 тыс драмов

Аудиторская палата Республики Армения в 2019 году из средств, выделенных ему из госбюджета, сэкономила 24 млн 833 тыс драмов. Как передает Арменпресс, об этом на заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета на 2019 год” сказал председатель Аудиторской палаты Левон Еолян.

“Бюджет Аудиторской палаты на 2019 год составлял 1 млрд 119 млн 130 тыс драмов, а уточненный бюджет - 1 млрд 139 млн 911 тыс драмов. Фактически были использованы 1 млрд 115 млн 77 тыс драмов. Сэкономлено 24 млн 833 тыс драмов. Сэкономленные средства были возвращены в госбюджет”, - сказал Еолян.