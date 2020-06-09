В наших медучреждениях сформировалась семейная атмосфера в борьбе с коронавирусом: Пашинян

После заседания комендатуры премьер-министр Никол Пашинян провел брифинг вместе с министром по чрезвычайным ситуациям Феликсом Цолакяном и врачом-реаниматологом Арсеном Манукяном, который, оставив работу в Германии, приехал в Ереван и включился в борьбу против коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян отметил, что сложившаяся в результате эпидемии коронавируса ситуация остается напряженной, но есть надежды на некоторую стабилизацию. “Ситуация с коронавирусом в Армении остается напряженной, однако есть очень слабые надежды на то, что у нас будет некоторая стабилизация. Это должно повысить нашу бдительность”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр еще раз призвал граждан соблюдать установленные комендатурой и министерством здравоохранения противоэпидемические правила: носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Глава правительства призвал семей, которые должны провести траурные мероприятия или церемонии бракосочетания, соблюдать противоэпидемические правила в ходе чрезвычайного положения. “Мы считаем очень важным проведение траурных мероприятий и церемоний бракосочетаний в соответствии с установленными комендатурой правилами. Призываю, чтобы семьи, где должны быть подобные мероприятия, сотрудничали с органами местного самоуправления и полицией”, - сказал премьер-министр.

Министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян отметил, что служба “911” министерства только в связи с коронавирусом получила 2264 вызовов. “С первого же дня МЧС включилось в борьбу всей своей мощью. За отчетный период служба 911 МЧС только в связи с коронавирусом получила 2264 вызовов. 294 нашим гражданам была предоставлена соответствующая информация, 983 гражданам были предоставлены медицинские консультации по поводу коронавируса, а 987 гражданам была оказана психологическая поддержка”, - сказал Цолакян.

Министр сообщил, что 15 сотрудников МЧС заражены коронавирусом, 82 сотрудника самоизолированы, а 20 сотрудников уже выздоровели. “В нашей системе есть инфицированные люди, которые заразились от своих родственников. За это время у нас было в общей сложности 35 инфицированных, 20 из которых уже вылечились и вернулись к работе, 15 - все еще лечатся. У нас 82 самоизолированных”, - сказал Цолакян, добавив, что внутри системы не было вспышки инфекции, поскольку контактировавшие с инфицированными сотрудниками лица сразу же были изолированы.

Вернувшийся из Германии в Армению с целью включения в борьбу против коронавируса врач-реаниматолог Арсен Манукян попросил граждан дать ему возможность 18 июля в Германии принять участие в первом дне рождения своего сына. Манукян отметил, что такая возможность у него будет, если благодаря повсеместному соблюдению противоэпидемических правил будут зафиксированы быстрые темпы регрессии эпидемии.

“В конце мая я прочитал заявление министра здравоохранения о том, что нужны специалисты, и понял, что подсознательно я уже принял решение. Я обсудил это с моей женой и понял, что она также поддерживает эту идею, готова на неизвестное время оставаться дома одна, работать и заботиться о нашем 10-месячном сыне. Я купил билет на самолет в Ереван без обратного вылета, и на следующее утро я присоединился к команде медицинского центра “Святого Григория Просветителя”. 18 июля моему сыну Левону исполнится один год, надеюсь, что к тому времени, благодаря повсеместному соблюдению правил, у нас будут такие темпы регрессии эпидемии, что я смогу вернуться к своей семье и принять участие в первом дне рождения моего сына. Пожалуйста, помогите мне в этом”, - сказал Арсен Манукян, добавив, что персонал медицинского центра “Святого Григория Просветителя” с большим профессионализмом днем и ночью борется за жизни пациентов.

Премьер-министр поблагодарил Арсена Манукяна за принятое решение, а также его семью - за согласие на это решение. “Хочу еще раз поблагодарить всех наших медицинских работников за их работу. Вчера я посетил инфекционную больницу “Норк” и медицинский центр “Святого Григория Просветителя” и увидел, какую героическую работу выполняют наши врачи. Я увидел, какое чувство благодарности есть у наших граждан, пациентов.

Могу констатировать, что в наших медицинских учреждениях в эти дни сформировалась семейная атмосфера в борьбе с коронавирусом. Такая атмосфера должна быть сформирована на всей территории Армении, и она должна выражаться следующим образом: каждый из нас должен сделать то, что в его силах. А каждый из нас может сделать одну очень важную вещь: соблюдать противоэпидемические правила - носить маску, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию”, - сказал премьер-министр.

В конце брифинга, отвечая на вопрос журналиста, Никол Пашинян отметил, что вероятность продления объявленного в Армении чрезвычайного положения достаточно высока. “Существует возможность продления чрезвычайного положения, и эта возможность довольно высока. Думаю, чрезвычайное положение будет продлено”, - сказал премьер.